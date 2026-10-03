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Головна Новини дня Перехід на зимовий час: куди крутити стрілки 25 жовтня

Перехід на зимовий час: куди крутити стрілки 25 жовтня

Ua ru
3 жовтня 2026 17:32
Перехід на зимовий час 2026: коли і куди переводити стрілки
Дівчина з годинниками. Фото: Magnific

Восени 2026 року Україна традиційно перейде з літнього часу на зимовий. Попри дискусії щодо скасування сезонного переведення годинників, чинні правила залишаються без змін. Перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня. Відповідно до чинного законодавства, годинники в Україні переводять в останню неділю жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Куди переводити стрілки 25 жовтня

О 04:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести назад на одну годину — на 03:00. Тобто восени стрілки крутять назад, а не вперед. Завдяки такій зміні часу доба фактично стане довшою на одну годину. Відтак українці отримають додаткову годину для сну або відпочинку.

Перехід на зимовий час: куди крутити стрілки 25 жовтня - фото 1
Дівчина в ліжку. Фото: Magnific

Водночас власникам сучасних пристроїв не обов’язково змінювати час вручну. Смартфони, планшети, смартгодинники та комп’ютери можуть автоматично перевести годинник, якщо в налаштуваннях увімкнена автоматична зміна часового поясу та дати.

А ось механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої потрібно буде перевести самостійно. У ніч переходу на зимовий час на них слід встановити 03:00 замість 04:00.

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Питання скасування сезонного переведення часу в Україні обговорюють уже кілька років. У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201, який передбачав припинення переведення годинників.

Згідно із задумом, після останнього осіннього переходу Україна мала залишитися на зимовому часі та більше не повертатися до літнього. Однак закон так і не набув чинності. Тому у 2026 році українці продовжать переводити годинники двічі на рік.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час, а годинники о 04:00 переведуть на годину назад. Щоб легше адаптуватися до нового графіка, режим сну радять поступово змінювати приблизно за тиждень до переведення.

Як повідомляли Новини.LIVE, перехід України на зимовий час може дещо зменшити вечірнє пікове навантаження на енергосистему та потребу в обмеженнях споживання. Водночас основними проблемами енергетики залишаються пошкоджені генеруючі потужності та дефіцит маневрової генерації.

закон зима переведення годинника зимовий час годинник
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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