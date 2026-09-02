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Главная Новости дня Переход на летнее время в 2026 году: когда мы будем спать на час дольше

Переход на летнее время в 2026 году: когда мы будем спать на час дольше

Ua ru
2 сентября 2026 20:31
Когда переводят часы в 2026 году: дата перехода на зимнее время
Женщина переводит часы. Иллюстративное фото: Magnific

Осенью 2026 года Украина вновь перейдет на зимнее время. В ночь на 25 октября в 04:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад — на 03:00. Благодаря этому ночь станет длиннее, а украинцы получат дополнительный час для сна.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда переводят часы в 2026 году

Согласно действующим правилам, переход с летнего на зимнее время в Украине происходит в последнее воскресенье октября. В 2026 году это будет 25 октября.

В 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00. То есть один час повторится, а сутки фактически станут длиннее на 60 минут.

Большинство современных смартфонов, планшетов и компьютеров меняют время автоматически, если в настройках включено автоматическое определение даты и часового пояса. Механические часы, часть будильников и некоторые старые электронные устройства придётся настроить вручную.

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Мужчина переводит часы. Иллюстративное фото: Magnific

Что известно о возможной отмене перевода часов

Вопрос об отмене сезонного перехода на летнее время в Украине остается нерешенным. 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201 "Об исчислении времени", который предусматривал отмену сезонного перевода часов и переход на постоянное стандартное время. Однако документ не вступил в силу, поэтому действующие правила сезонного перехода на летнее и зимнее время остаются в силе.

Таким образом, 25 октября 2026 года в 04:00 стрелки часов в Украине нужно будет перевести на 03:00.

Как перевод часов влияет на самочувствие

Несмотря на дополнительный час сна осенью, смена времени может временно нарушить привычный режим сна. Сдвиг времени и изменение продолжительности светового дня влияют на циркадный ритм, из-за чего организму может потребоваться определенный период для адаптации.

Человек может испытывать сонливость, усталость или с трудом просыпаться в привычное время. В то же время осенний переход обычно переносится легче весеннего, поскольку час сна не теряется, а наоборот — получается дополнительный.

Чтобы поддерживать нормальный режим, взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Важны также стабильное время засыпания и пробуждения, а также достаточное количество естественного света в течение дня.

Переведення годинників
Девушка выключает будильник. Иллюстративное фото: Magnific

Как подготовиться к переходу на зимнее время

Чтобы организму было проще адаптироваться к новому режиму, стоит заранее соблюдать несколько простых правил.

Постепенно меняйте режим сна. За несколько дней до перехода можно сдвигать время засыпания и пробуждения на 15–20 минут, чтобы организм постепенно привыкал к новому графику.

Придерживайтесь стабильного режима. Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время даже в выходные. Регулярный график способствует более качественному сну.

Получайте больше естественного света утром. Дневной свет является важным сигналом для циркадного ритма. Прогулка или пребывание на улице в первой половине дня может помочь организму быстрее приспособиться к новому расписанию.

Не пренебрегайте сном. После перехода на новое время стоит дать организму достаточно времени для отдыха и не сокращать продолжительность сна без необходимости.

Будьте внимательны, если чувствуете сонливость. В первые дни после смены режима следует учитывать возможную усталость при управлении автомобилем и выполнении задач, требующих высокой концентрации.

Таким образом, в ночь на 25 октября 2026 года украинцы переведут часы на час назад — с 04:00 на 03:00. Это даст дополнительный час сна, однако организму все равно может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому режиму.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года мощных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. Наиболее заметный период геомагнитной активности прогнозируют на 10–12 сентября, еще слабые возмущения возможны в конце месяца. Метеочувствительным людям в такие дни рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.

Новини.LIVE также писали, что сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы примерно на 1,5–2 °C. В начале осени резкого похолодания не прогнозируют, а комфортная температура может продержаться значительную часть месяца. В то же время возможны дожди, грозы и кратковременные понижения температуры, а летняя теплота при благоприятных условиях способна задержаться даже до начала октября.

осень зима перевод часов зимнее время часы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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