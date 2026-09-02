Коли переводять годинники у 2026 році: дата переходу на зимовий час

Жінка переводить годинник. Ілюстративне фото: Magnific

Восени 2026 року Україна знову перейде на зимовий час. У ніч проти 25 жовтня о 04:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад — на 03:00. Завдяки цьому ніч стане довшою, а українці отримають додаткову годину для сну.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Коли переводять годинники у 2026 році

За чинними правилами перехід із літнього на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня. У 2026 році це буде 25 жовтня.

О 04:00 годинники потрібно буде перевести на 03:00. Тобто одна година повториться, а доба фактично стане довшою на 60 хвилин.

Більшість сучасних смартфонів, планшетів і комп'ютерів змінюють час автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне визначення дати та часового поясу. Механічні годинники, частину будильників та деякі старі електронні пристрої доведеться налаштувати вручну.

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Чоловік переводить годинник. Ілюстративне фото: Magnific

Що відомо про можливе скасування переведення годинників

Питання скасування сезонної зміни часу в Україні залишається невирішеним. 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу", який передбачав скасування сезонного переведення годинників і перехід на постійний стандартний час. Однак документ не набув чинності, тому чинні правила сезонної зміни часу залишаються.

Отже, 25 жовтня 2026 року о 04:00 стрілки годинників в Україні потрібно буде перевести на 03:00.

Як переведення годинників впливає на самопочуття

Попри додаткову годину сну восени, зміна часу може тимчасово порушити звичний режим сну. Зміщення часу й зміна тривалості світлового дня впливають на циркадний ритм, через що організму може знадобитися певний період для адаптації.

Людина може відчувати сонливість, втому або складніше прокидатися у звичний час. Водночас осінній перехід зазвичай переноситься легше за весняний, оскільки годину сну не втрачають, а навпаки — отримують додаткову.

Щоб підтримувати нормальний режим, дорослим рекомендують спати щонайменше сім годин на добу. Важливими також є стабільний час засинання та пробудження і достатня кількість природного світла протягом дня.

Дівчина вимикає будильник. Ілюстративне фото: Magnific

Як підготуватися до переходу на зимовий час

Щоб організму було простіше адаптуватися до нового режиму, варто заздалегідь дотримуватися кількох простих правил.

Поступово змінюйте режим сну. За кілька днів до переведення можна зміщувати час засинання та пробудження на 15–20 хвилин, щоб організм поступово звикав до нового графіка.

Дотримуйтеся стабільного режиму. Намагайтеся лягати спати й прокидатися приблизно в один і той самий час навіть у вихідні. Регулярний графік сприяє якіснішому сну.

Отримуйте більше природного світла вранці. Денне світло є важливим сигналом для циркадного ритму. Прогулянка або перебування на вулиці в першій половині дня може допомогти організму швидше пристосуватися до нового розкладу.

Не нехтуйте сном. Після переходу на новий час варто дати організму достатньо часу для відпочинку та не скорочувати тривалість сну без потреби.

Будьте уважними, якщо відчуваєте сонливість. У перші дні після зміни режиму варто враховувати можливу втому під час керування автомобілем та виконання завдань, які потребують високої концентрації.

Таким чином, у ніч проти 25 жовтня 2026 року українці переведуть годинники на годину назад — з 04:00 на 03:00. Це дасть додаткову годину сну, однак організму все одно може знадобитися певний час, щоб звикнути до нового режиму.

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