Зеленский заслушал делегацию Украины по переговорам с США

Встреча Зеленского с украинской делегацией. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заслушал подробный доклад украинской делегации после всех встреч в Соединенных Штатах Америки. По его словам, были обсуждены темы, которые не могут звучать по телефону.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 2 декабря.

Встреча Зеленского с украинской делегацией после переговоров с США

Украинский лидер рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде сообщили об основных акцентах США в диалоге. По его словам, работа проводилась на основе Женевского документа. Известно, что этот документ был доработан.

Встреча украинской делегации с Зеленским. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Благодарен Андрею Гнатову за очень содержательный бриф американских партнеров по реальной ситуации на фронте. При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что украинские дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно привлечены к наработке решений.

Зеленский рассказал о разговорах с европейскими лидерами и спецпосланником США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Париже. По его словам, российская сторона уже развернула новую волну дезинформационных кампаний на фоне подготовки к встречам с представителями США.

Глава государства поручил продолжать максимально конструктивную работу с командой лидера США Дональда Трампа и европейскими партнерами.

"Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию об истинных намерениях России и ее попытки использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений", — сообщил Зеленский.

По его словам, Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно, поскольку государство заинтересовано в настоящем мире и в гарантированной безопасности.

"Именно такую заинтересованность надо вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Трамп оценил переговоры делегаций Украины и США, которые состоялись во Флориде. Он считает, что есть позитивные сигналы по заключению мирного соглашения.

Кроме того, Зеленский сообщал, что мирный план США стал лучше. По его словам, территориальный вопрос самый сложный.