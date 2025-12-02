Зеленський заслухав делегацію України щодо переговорів зі США

Зустріч Зеленського з українською делегацією. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь української делегації після всіх зустрічей у Сполучених Штатах Америки. За його словами, було обговорено теми, які не можуть звучати телефоном.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 2 грудня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з українською делегацією після перемовин зі США

Український лідер розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді повідомили про основні акценти США в діалозі. За його словами, робота проводилася на основі Женевського документа. Відомо, що цей документ був доопрацьований.

Зустріч української делегації із Зеленським. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Вдячний Андрію Гнатову за дуже змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті. За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", — розповів Зеленський.

Президент зауважив, що українські дипломати активно працюють з усіма партнерами, аби європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень.

Зеленський розповів про розмови з європейськими лідерами й спецпосланцем США Стівом Віткоффом, які відбулися в Парижі. За його словами, російська сторона вже розгорнула нову хвилю дезінформаційних кампаній на тлі підготовки до зустрічей із представниками США.

Глава держави доручив продовжувати максимально конструктивну роботу з командою лідера США Дональда Трампа та європейськими партнерами.

"Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень", — повідомив Зеленський.

За його словами, Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно, оскільки держава зацікавлена в справжньому мирі та в гарантованій безпеці.

"Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп оцінив переговори делегацій України та США, які відбулися у Флориді. Він вважає, що є позитивні сигнали щодо укладення мирної угоди.

Крім того, Зеленський повідомляв, що мирний план США став кращим. За його словами, територіальне питання найскладніше.