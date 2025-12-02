Зеленський заслухав делегацію України щодо переговорів зі США

Перемовини України зі США — делегація доповіла Зеленському
Президент Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь української делегації після всіх зустрічей у Сполучених Штатах Америки. За його словами, було обговорено теми, які не можуть звучати телефоном.
Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 2 грудня.
Зустріч Зеленського з українською делегацією після перемовин зі США
Український лідер розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді повідомили про основні акценти США в діалозі. За його словами, робота проводилася на основі Женевського документа. Відомо, що цей документ був доопрацьований.
"Вдячний Андрію Гнатову за дуже змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті. За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", — розповів Зеленський.
Президент зауважив, що українські дипломати активно працюють з усіма партнерами, аби європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень.
Зеленський розповів про розмови з європейськими лідерами й спецпосланцем США Стівом Віткоффом, які відбулися в Парижі. За його словами, російська сторона вже розгорнула нову хвилю дезінформаційних кампаній на тлі підготовки до зустрічей із представниками США.
Глава держави доручив продовжувати максимально конструктивну роботу з командою лідера США Дональда Трампа та європейськими партнерами.
"Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень", — повідомив Зеленський.
За його словами, Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно, оскільки держава зацікавлена в справжньому мирі та в гарантованій безпеці.
"Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", — додав глава держави.
Нагадаємо, Трамп оцінив переговори делегацій України та США, які відбулися у Флориді. Він вважає, що є позитивні сигнали щодо укладення мирної угоди.
Крім того, Зеленський повідомляв, що мирний план США став кращим. За його словами, територіальне питання найскладніше.
