Переговоры американцев с Путиным — Зеленский назвал возможную дату проведения

Переговоры РФ и США — Зеленский назвал вероятную дату
Дата публикации 24 декабря 2025 10:43
Американская переговорная группа может провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 24 декабря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По словам главы государства, накануне состоялась встреча украинской переговорной группы в составе Рустема Умерова и Андрея Гнатова, после чего американская сторона провела отдельные контакты с представителем РФ Кириллом Дмитриевым.
