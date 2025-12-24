Видео
Україна
Переговоры РФ и США — Зеленский назвал вероятную дату

Переговоры РФ и США — Зеленский назвал вероятную дату

Дата публикации 24 декабря 2025 10:43
Переговоры американцев с Путиным — Зеленский назвал возможную дату проведения
Срочная новость

Американская переговорная группа может провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 24 декабря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам главы государства, накануне состоялась встреча украинской переговорной группы в составе Рустема Умерова и Андрея Гнатова, после чего американская сторона провела отдельные контакты с представителем РФ Кириллом Дмитриевым.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
