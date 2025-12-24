Відео
Головна Новини дня Переговори РФ і США — Зеленський назвав ймовірну дату

Переговори РФ і США — Зеленський назвав ймовірну дату

Дата публікації: 24 грудня 2025 10:43
Переговори американців з Путіним — Зеленський назвав можливу дату проведення
Термінова новина

Американська переговорна група може провести розмову з президентом РФ Владіміром Путіним у середу, 24 грудня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, напередодні відбулася зустріч української переговорної групи у складі Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, після чого американська сторона провела окремі контакти з представником РФ Кирилом Дмитрієвим.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
