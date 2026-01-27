Видео
Главная Новости дня Переговоры и давление на Россию — обращение Зеленского

Переговоры и давление на Россию — обращение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 18:44
Переговоры и гарантии безопасности - обращение Зеленского
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о переговорах, гарантиях безопасности и давлении на Россию.

Есть искреннее любопытство партнеров, что в переговорах с Америкой и российской стороны. Наши команды работают активно - сегодня как раз мы с чиновниками и командой Офиса Президента работали и с документом по восстановлению. Я надеюсь, что наши партнеры так же относятся к задачам. Четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, абсолютно четкие обязательства и возможности для восстановления Украины и, конечно, реальные возможности достойно закончить эту войну. Сейчас никаких сомнений не может быть ни у кого в мире, что это за война, кто ее начал, почему война до сих пор продолжается. Все понимают, что это российская война. И ответственность также российская, чтобы войну закончить. И давление на Россию должно быть.

Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы о готовности европейцев более активно давить на агрессора. Очень важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот России - на всю инфраструктуру российского экспорта нефти. Это очень поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут обрезаны еще больше. Уже видим колоссальные новые проблемы у агрессора с федеральным бюджетом, также с инфляцией, с экономическими показателями. Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил. Чем для России сложнее, тем мир ближе.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
