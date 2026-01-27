Переговори та гарантії безпеки — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У вівторок, 27 січня, президент України Володимир Зеленський розповів про перемовини, гарантії безпеки та тиск на Росію. Глава держави зазначив, що є щира цікавість з боку партнерів, що відбувається у переговорах зі Сполученими Штатами Америки та Росією.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про переговори та тиск на Росію

Президент наголосив, що наразі є щира зацікавленість наших партнерів, що відбувається в перемовинах з Америкою та російською стороною.

"Наші команди працюють активно — сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу президента працювали й з документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну", — поінформував лідер.

Водночас Зеленський наголосив, що зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Адже, за його словами, всі розуміють, що це російська війна.

"І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути", — зазначив президент.

Крім того, він додав, що зараз Україна отримає хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора.

Глава держави зауважив, що дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії — на всю інфраструктуру російського експорту нафти.

"Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками.

Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський говорив телефоном з прем'єром Норвегії Йонасом Гар Стере — обговорювали тристоронній формат зустрічей в Еміратах.

Також сьогодні український лідер обговорив федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером ситуацію в українській енергетиці та вступ України до ЄС.