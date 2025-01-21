В СНБО прокомментировали требование Путина капитуляции Украины для переговоров

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Евгения Новоженина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов на переговоры по окончанию войны, но при условии, что Украина капитулирует. Руководитель Центра противодействия дезинформации заявил, что Путин лишь углубляет кризис своей политики такими действиями.

Об этом высказался руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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Андрей Коваленко отметил, что Дональд Трамп четко высказался относительно радикальной позиции Владимира Путина.

Трамп говорит о том, что, не заключая соглашение, Путин уничтожает Россию, посмотрите, мол, на их экономику и инфляцию. И продолжает намекать на тарифы, удешевление цен и на экспорт американских энергоресурсов, что обвалит цены на российские, а также ударит по Ирану", — высказался Андрей Коваленко.

По мнению Андрея Коваленко, Владимир Путин будет воевать и в течение 2025 года и пытаться "торговаться", а это в свою очередь приведет к усилению кризиса в России на десятилетия и может даже вызвать разделение страны на национальные образования в течение следующих 50 лет.

"В то же время, режим не предлагает никаких альтернатив своему населению, но если смотреть на этническую карту РФ, в мире без альтернатив республики могут начать искать эти альтернативы сами, отдельно от власти, которая хоть сейчас и выглядит монолитной и будет лишь усиливать цензуру и контроль, но в условиях дефицита ресурсов от центра этнические элиты будут постепенно откалываться и искать друзей за пределами пока еще карты РФ", — предположил мнение Коваленко.

Напомним, аналитики Института исследования войны оценили готовность Владимира Путина закончить войну в Украине. Также Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уничтожает Россию", не соглашаясь на перемирие с Украиной.