В РНБО прокоментували вимогу Путіна капітуляції України для переговорів

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий на переговори щодо закінчення війни, але за умови, що Україна капітулює. Керівник Центру протидії дезінформації заявив, що Путін лише поглиблює кризу своєї політики такими діями.

Про це висловився керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Андрій Коваленко зазначив, що Дональд Трамп чітко висловився щодо радикальної позиції Володимира Путіна.

"Трамп говорить про те, що, не укладаючи угоду, Путін знищує Росію, подивіться, мовляв, на їхню економіку та інфляцію. І продовжує натякати на тарифи, здешевлення цін і на експорт американських енергоресурсів, що обвалить ціни на російські, а також вдарить по Ірану", — висловився Андрій Коваленко.

На думку Андрія Коваленка, Володимир Путін воюватиме і впродовж 2025 року та намагатиметься "торгуватися", а це своєю чергою призведе до посилення кризи в Росії на десятиріччя та може навіть викликати поділ країни на національні утворення впродовж наступних 50 років.

"У той же час, режим не пропонує жодних альтернатив своєму населенню, але якщо дивитися на етнічну карту РФ, у світі без альтернатив республіки можуть почати шукати ці альтернативи самі, окремо від влади, яка хоч зараз і виглядає монолітною і лише посилюватиме цензуру та контроль, та в умовах дефіциту ресурсів від центру етнічні еліти будуть поступово відколюватися і шукати друзів за межами поки ще карти РФ", — припустив думку Коваленко.

Нагадаємо, аналітики Інституту дослідження війни оцінили готовність Володимира Путіна закінчити війну в Україні. Також Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "знищує Росію", не погоджуючись на перемир'я з Україною.