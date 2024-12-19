Стефанчук заявил о готовности Украины к переговорам с Россией и назвал условие

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о готовности Украины к переговорам с Россией об окончании войны. По его словам, это должно произойти только на условиях Киева.

Об этом Руслан Стефанчук сказал на брифинге в четверг, 19 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

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Стефанчук подчеркнул, что его позиция по переговорам не изменилась.

"В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины, как жертвы этой агрессии, должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", — подчеркнул он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин не признает власть в Украине легитимной, за исключением Верховной Рады. Он заявил, что Россия будет готова вести переговоры с Владимиром Зеленским только при условии, что он победит на выборах.

Также Зеленский считает, что Европа должна быть вовлечена в переговоры, когда наступит соответствующий момент.