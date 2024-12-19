Стефанчук заявив про готовність України до переговорів з Росією та назвав умову

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про готовність України до переговорів з Росією про закінчення війни. За його словами, це має відбутися лише на умовах Києва.

Про це Руслан Стефанчук сказав на брифінгу у четвер, 19 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

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Стефанчук підкреслив, що його позиція щодо переговорів не змінилася.

"У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", — наголосив він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не визнає владу в Україні легітимною, за винятком Верховної Ради. Він заявив, що Росія буде готова вести переговори з Володимиром Зеленським лише за умови, якщо він переможе на виборах.

Також Зеленський вважає, що Європа повинна бути залучена до переговорів, коли настане відповідний момент.