Стефанчук заявив про готовність України до переговорів з Росією та назвав умову

Переговори з Росією — у Верховній Раді назвали умови
Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про готовність України до переговорів з Росією про закінчення війни. За його словами, це має відбутися лише на умовах Києва.
Про це Руслан Стефанчук сказав на брифінгу у четвер, 19 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".
Переговори з Росією
Стефанчук підкреслив, що його позиція щодо переговорів не змінилася.
"У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", — наголосив він.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не визнає владу в Україні легітимною, за винятком Верховної Ради. Він заявив, що Росія буде готова вести переговори з Володимиром Зеленським лише за умови, якщо він переможе на виборах.
Також Зеленський вважає, що Європа повинна бути залучена до переговорів, коли настане відповідний момент.
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