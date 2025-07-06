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Главная Новости дня Переговоры с Россией — в МИД назвали ключевые задачи Украины

Переговоры с Россией — в МИД назвали ключевые задачи Украины

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 17:42
Переговоры Украины с Россией — какие главные задачи Киева
Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий назвал две ключевые задачи Украины на переговорах с Россией. В то же время он отметил, что уровень российской делегации низкий.

Об этом Георгий Тихий рассказал в подкасте "Грунт с Нотевским".

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Тихий отметил, что Украина едет на переговоры с Россией, чтобы решить гуманитарные проблемы и вернуть людей из неволи.

"Вторая, не менее важная задача, политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", — подчеркнул он.

Спикер МИД отметил, что Украина на переговорах стремится доказать, что хочет мира. В то же время Россия отправляет "слабую" делегацию.

"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас вопросы безопасности и гуманитарные вопросы в приоритете, но все остальное — второстепенное", — добавил Тихий.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина на переговорах с Россией намерена перейти к этапу согласования встречи глав государств.

Ранее первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что встреча Зеленского с Путиным нужна.

переговоры МИД Украина Россия Георгий Тихий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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