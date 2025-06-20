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У МЗС прокоментували можливу зустріч Путіна та Зеленського

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Дата публікації: 20 червня 2025 15:50
Переговори Зеленського та Путіна — деталі від МЗС
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Фото: ukraina.info
Ключові моменти Зустріч Зеленського та Путіна — що відомо

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що така зустріч потрібна.

Про це Кислиця сказав у коментарі Новини.LIVE у п'ятницю, 20 червня.

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Зустріч Зеленського та Путіна — що відомо

Представник дипломатичного відомства України прокоментував заяву про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий говорити із Президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що глава нашої держави вже казав про те, що готовий розмовляти з очільником Кремля.

"Наш президент говорив, що він готовий сідати й розмовляти з Путіним. З причин про які добре відомо, і він сам про це говорив. Тому, як я казав у нещодавніх інтерв'ю, така зустріч потрібна. Ніхто у РФ, жодний чиновник, не піде всупереч позиції Путіна. Ніхто не наважиться висловити альтернативну думку, тому потрібно сідати навпроти диктатора і говорити йому правду", — сказав Кислиця.

Зокрема, він зазначив, що невідомо, на скільки Путін усвідомлює трагічність цієї ситуації, зокрема й для самої Росії.

"Ще велике питання — на скільки ця людина усвідомлює всю комплексність і трагічність для самої РФ цієї ситуації. Я не вважаю, що Путін геній. Путін є великим опортуністом, який скористався тими можливостями, і помилками, які зробили як колективний Захід, так і індивідуально країни Заходу, так і сама Україна, за перші 20 років свого існування як незалежної держави, коли ми намагалися сидіти на трьох стільцях. Путін є злочинним опортуністом, якому дозволили країни зробити те, що він робить нині", — резюмував представник МЗС України.

Раніше у Міністерстві закордонних справ розкрили подробиці щодо наступного раунду переговорів між Україною та Росією.

Водночас командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький відповів, чи є сенс перемир'я з РФ.

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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