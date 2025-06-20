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В МИД прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 15:50
Переговоры Зеленского и Путина — детали от МИД
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Фото: ukraina.info
Ключові моменти Встреча Зеленского и Путина — что известно

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал возможную встречу Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что такая встреча нужна.

Об этом Кислица сказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 20 июня.

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Встреча Зеленского и Путина — что известно

Представитель дипломатического ведомства Украины прокомментировал заявление о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов говорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что глава нашего государства уже говорил о том, что готов разговаривать с главой Кремля.

"Наш президент говорил, что он готов садиться и разговаривать с Путиным. По причинам о которых хорошо известно, и он сам об этом говорил. Поэтому, как я говорил в недавних интервью, такая встреча нужна. Никто в РФ, ни один чиновник, не пойдет вопреки позиции Путина. Никто не решится высказать альтернативное мнение, поэтому нужно садиться напротив диктатора и говорить ему правду", — сказал Кислица.

В частности, он отметил, что неизвестно, на сколько Путин осознает трагичность этой ситуации, в том числе и для самой России.

"Еще большой вопрос — на сколько этот человек осознает всю комплексность и трагичность для самой РФ этой ситуации. Я не считаю, что Путин гений. Путин является большим оппортунистом, который воспользовался теми возможностями, и ошибками, которые сделали как коллективный Запад, так и индивидуально страны Запада, так и сама Украина, за первые 20 лет своего существования как независимого государства, когда мы пытались сидеть на трех стульях. Путин является преступным оппортунистом, которому позволили страны сделать то, что он делает сейчас", — резюмировал представитель МИД Украины.

Ранее в Министерстве иностранных дел раскрыли подробности относительно следующего раунда переговоров между Украиной и Россией.

В то же время командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий ответил, есть ли смысл перемирия с РФ.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры война в Украине встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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