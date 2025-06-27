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Головна Новини дня Україна готується до перемовин з Росією на рівні лідерів — Умєров

Україна готується до перемовин з Росією на рівні лідерів — Умєров

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 11:40
Україна готується до обговорення зустрічі лідерів після гуманітарних переговорів з Росією
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони України
Ключові моменти Україна готується до переговорів з Росією на рівні лідерів Україна хоче зміцнити захист ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що після обговорення гуманітарних аспектів перемовин з Росію Україна планує перейти до питання організації зустрічі лідерів. Найближчим часом буде надано додаткові роз’яснення щодо формату переговорів та подальших кроків.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає пресслужба Міноборони.

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Україна готується до переговорів з Росією на рівні лідерів

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", — наголосив Умєров.

За його словами, українська позиція чітка: тривале припинення вогню та обмін усіх полонених за формулою "всіх на всіх". Україна працює разом із союзниками, зокрема зі США, над підготовкою зустрічі на найвищому рівні.

Україна хоче зміцнити захист ППО

Окрему увагу в ході перемовин і двосторонніх контактів приділяють питанню протиповітряної оборони. Україна потребує додаткових систем ППО і ракет до них. Водночас, за словами міністра, вже ухвалено практичні рішення щодо дронів-перехоплювачів, які будуть посилювати захист українських міст.

Умєров також повідомив про нову ініціативу у сфері оборонно-промислового виробництва — проєкт Build with Ukraine. У його межах союзники розпочали створення нових заводів спільно з провідними українськими виробниками. Оборонна продукція цих підприємств буде спрямована на потреби ЗСУ вже під час війни.

Ще один пріоритет — масове оснащення бригад безпілотниками. Мета — досягти кількох мільйонів одиниць дронів уже в 2025 році.

"Розширюємо систему DOT-Chain на закупівлі БПЛА. Бойові підрозділи зможуть самостійно обирати та замовляти в системі необхідні безпілотники, тоді як держава оплачуватиме такі замовлення", — повідомив Умєров. 

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимир Путін "заплутався" і, можливо, хоче вийти з війни.

Втім, Трамп не виключає того, що у Путіна є амбіції до окупації не лише України, а й інших країн. 

Міноборони переговори Україна Росія Рустем Умєров
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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