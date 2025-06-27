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Украина готовится к переговорам с РФ на уровне лидеров — Умеров

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:40
Украина готовится к обсуждению встречи лидеров после гуманитарных переговоров с Россией
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны Украины
Ключові моменти Украина готовится к переговорам с Россией на уровне лидеров Украина хочет укрепить защиту ПВО

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после обсуждения гуманитарных аспектов переговоров с Россией Украина планирует перейти к вопросу организации встречи лидеров. В ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения относительно формата переговоров и дальнейших шагов.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает пресс-служба Минобороны.

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"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", — подчеркнул Умеров.

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По его словам, украинская позиция четкая: длительное прекращение огня и обмен всех пленных по формуле "всех на всех". Украина работает вместе с союзниками, в частности с США, над подготовкой встречи на высшем уровне.

Украина хочет укрепить защиту ПВО

Отдельное внимание в ходе переговоров и двусторонних контактов уделяется вопросу противовоздушной обороны. Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним. В то же время, по словам министра, уже приняты практические решения по дронам-перехватчикам, которые будут усиливать защиту украинских городов.

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Умеров также сообщил о новой инициативе в сфере оборонно-промышленного производства — проект Build with Ukraine. В его рамках союзники начали создание новых заводов совместно с ведущими украинскими производителями. Оборонная продукция этих предприятий будет направлена на нужды ВСУ уже во время войны.

Еще один приоритет — массовое оснащение бригад беспилотниками. Цель — достичь нескольких миллионов единиц дронов уже в 2025 году.

"Расширяем систему DOT-Chain на закупки БПЛА. Боевые подразделения смогут самостоятельно выбирать и заказывать в системе необходимые беспилотники, тогда как государство будет оплачивать такие заказы", — сообщил Умеров.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин "запутался" и, возможно, хочет выйти из войны.

Впрочем, Трамп не исключает того, что у Путина есть амбиции к оккупации не только Украины, но и других стран.

Минобороны переговоры Украина Россия Рустем Умеров
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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