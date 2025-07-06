Переговори України з Росією — які головні завдання Києва

Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав два ключові завдання України на переговорах з Росією. Водночас він зазначив, що рівень російської делегації низький.

Про це Георгій Тихий розповів у в подкасті "Ґрунт з Нотевським".

Реклама

Читайте також:

Переговори України з Росією

Тихий зазначив, що Україна їде на переговори з Росією, аби розвʼязати гуманітарні проблеми та повернути людей з неволі.

"Друге, не менш важливе, завдання політичне і комунікаційне — це не дати нікому звинуватити Україну і тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", — наголосив він.

Речник МЗС зауважив, що Україна на переговорах прагне довести, що хоче миру. Водночас Росія відправляє "слабку" делегацію.

"Склад української делегації демонструє, що для нас безпекові та гуманітарні питання в пріоритеті, але все решта — другорядне", — додав Тихий.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна на переговорах з Росією має намір перейти до етапу узгодження зустрічі глав держав.

Раніше перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що зустріч Зеленського з Путіним потрібна.