В МИД прокомментировали договоренность с Россией об обмене пленными

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после переговоров с российской делегацией в Стамбуле прокомментировал договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Он назвал, что эта договоренность уже является "важным результатом".

Об этом Тихий сказал представителям СМИ после встречи с РФ в Стамбуле.

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Представитель дипломатического ведомства Украины подчеркнул, что договоренность с Россией об обмене пленными в формате "1000 на 1000" является очень важными результатом.

"Если мы договорились к обмену "1000 на 1000" — это уже очень важный результат для Украины", — сказал Тихий.

Кроме того, он добавил, что хотя и были разногласия, украинцы спокойно восприняли позицию россиян, твердо держась своей линии — что "очень важно".

Ранее Тихий также заявлял, что Украина будет и дальше давить, чтобы Кремль перешел к реальным шагам по прекращению огня.

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что давление на РФ должно продолжаться.