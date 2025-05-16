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Переговори з РФ — Тихий назвав важливий результат для України

16 травня 2025 18:40
Євтушенко Аліна - редактор
У МЗС прокоментували домовленість з Росією про обмін полоненими
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Тихий/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після переговорів з російською делегацією у Стамбулі прокоментував домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він назвав, що ця домовленість вже є "важливим результатом".

Про це Тихий сказав представникам ЗМІ після зустрічі з РФ у Стамбулі.

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Представник дипломатичного відомства України наголосив, що домовленість з Росією про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" є дуже важливими результатом.

"Якщо ми домовилися до обміну "1000 на 1000" — це вже дуже важливий результат для України", — сказав Тихий.

Крім того, він додав, що хоча й були розбіжності, українці спокійно сприйняли позицію росіян, твердо тримаючись своєї лінії — що є "дуже важливо".

Раніше Тихий також заявляв, що Україна буде й надалі тиснути, аби Кремль перейшов до реальних кроків щодо припинення вогню.

Своєю чергою, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що тиск на РФ має продовжуватися.

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