Мирные переговоры в Саудовской Аравии - представители Украины и США ушли на перерыв

Украина и США проводят переговоры в Саудовской Аравии 11 марта 2025 года. Иллюстративное фото: U.S. Department of State

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии еще не завершились. Стороны взяли перерыв в обсуждении.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента.

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Переговоры продолжаются

Некоторые российские СМИ уже успели сообщить о завершении переговоров между Украиной и США в Эр-Рияде. В то же время источник "Суспільного" опроверг эту информацию.

"Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии еще не завершились, сейчас идет перерыв", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались новые переговоры между Украиной и США. Во время встречи делегаций, стороны, вероятно, обсудят вопрос перемирия в Черном море.