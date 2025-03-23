Мирные переговоры в Саудовской Аравии - представители Украины и США ушли на перерыв

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии продолжаются — видео
Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии еще не завершились. Стороны взяли перерыв в обсуждении.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента.
Переговоры продолжаются
Некоторые российские СМИ уже успели сообщить о завершении переговоров между Украиной и США в Эр-Рияде. В то же время источник "Суспільного" опроверг эту информацию.
"Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии еще не завершились, сейчас идет перерыв", — говорится в сообщении.
Напомним, 23 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались новые переговоры между Украиной и США. Во время встречи делегаций, стороны, вероятно, обсудят вопрос перемирия в Черном море.
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