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Переговори України та США у Саудівській Аравії тривають — відео

23 березня 2025 19:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мирні переговори у Саудівській Аравії — представники України та США пішли на перерву
Україна та США проводять переговори у Саудівській Аравії 11 березня 2025 року. Ілюстративне фото: U.S. Department of State
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Переговори між США та Україною в Саудівській Аравії ще не завершилися. Сторони взяли перерву в обговоренні.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

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Деякі російські ЗМІ вже встигли повідомити про завершення переговорів між Україною та США у Ер-Ріяді. Водночас джерело Суспільного спростувало цю інформацію.

"Переговори між США та Україною в Саудівській Аравії ще не завершилися, зараз триває перерва", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалися нові переговори між Україною та США. Під час зустрічі делегацій, сторони, ймовірно, обговорять питання перемир'я у Чорному морі.

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