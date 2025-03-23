Мирні переговори у Саудівській Аравії — представники України та США пішли на перерву

Переговори України та США у Саудівській Аравії тривають — відео
Переговори між США та Україною в Саудівській Аравії ще не завершилися. Сторони взяли перерву в обговоренні.
Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.
Переговори тривають
Деякі російські ЗМІ вже встигли повідомити про завершення переговорів між Україною та США у Ер-Ріяді. Водночас джерело Суспільного спростувало цю інформацію.
"Переговори між США та Україною в Саудівській Аравії ще не завершилися, зараз триває перерва", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалися нові переговори між Україною та США. Під час зустрічі делегацій, сторони, ймовірно, обговорять питання перемир'я у Чорному морі.
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