Мирные переговоры в Турции — Украина может направить свою команду

Украинская делегация в Турции. Фото: ОП

Украина рассматривает возможность направления делегации на переговоры с Россией, которые должны состояться в Стамбуле. Цель — выяснить серьезность намерений Москвы.

Об этом, со ссылкой на украинский источник, пишет Reuters в четверг, 15 мая.

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По информации источника, Киев также стремится выяснить, уполномочена ли российская делегация принимать какие-либо решения. Если Москва продемонстрирует готовность к "серьезному разговору", украинская сторона может присоединиться к переговорам.

"Но если российская делегация не проявит никакого серьезного подхода к переговорам, мы будем иметь все основания считать это российским фарсом, а не настоящей работой ради мира", — подчеркнул собеседник агентства.

Между тем, по сообщению СМИ, специальный посол МИД России Родион Мирошник заявил, что прекращение огня в Украине возможно только после согласования "более широкой стратегии". Однако, он не входит в состав официальной делегации РФ, которая будет участвовать в переговорах в Стамбуле.

Напомним, 15 мая в Турции произошло землетрясение, его почувствовали в регионе, где проходили переговоры Зеленского с Эрдоганом.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение относительно реального уровня представительства российской делегации в Турции на переговорах.