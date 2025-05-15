Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Переговори у Стамбулі — Україна може направити свою команду arrow

Переговори у Стамбулі — Україна може направити свою команду

15 травня 2025 16:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мирні переговори в Туреччині — Україна може направити свою команду
Українська делегація у Туреччині. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна розглядає можливість направлення делегації на перемовини з Росією, які мають відбутися в Стамбулі. Мета — з’ясувати серйозність намірів Москви.

Про це, з посиланням на українське джерело, пише Reuters у четвер, 15 травня.

Реклама
Читайте також:

Переговори у Стамбулі

За інформацією джерела, Київ також прагне з’ясувати, чи уповноважена російська делегація ухвалювати будь-які рішення. Якщо Москва продемонструє готовність до "серйозної розмови", українська сторона може долучитися до перемовин.

"Але якщо російська делегація не виявить жодного серйозного підходу до переговорів, ми матимемо всі підстави вважати це російським фарсом, а не справжньою роботою заради миру", — наголосив співрозмовник агентства.

Тим часом, за повідомленням ЗМІ, спеціальний посол МЗС Росії Родіон Мірошник заявив, що припинення вогню в Україні можливе лише після узгодження "ширшої стратегії". Проте, він не входить до складу офіційної делегації РФ, яка братиме участь у перемовинах у Стамбулі.

Нагадаємо, 15 травня у Туреччині стався землетрус, його відчули у регіоні, де проходили перемовини Зеленського з Ердоганом.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва російської делегації у Туреччині на переговорах.

Туреччина переговори війна в Україні Росія Стамбул мирні переговори
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама