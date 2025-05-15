Мирні переговори в Туреччині — Україна може направити свою команду

Українська делегація у Туреччині. Фото: ОП

Україна розглядає можливість направлення делегації на перемовини з Росією, які мають відбутися в Стамбулі. Мета — з’ясувати серйозність намірів Москви.

Про це, з посиланням на українське джерело, пише Reuters у четвер, 15 травня.

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За інформацією джерела, Київ також прагне з’ясувати, чи уповноважена російська делегація ухвалювати будь-які рішення. Якщо Москва продемонструє готовність до "серйозної розмови", українська сторона може долучитися до перемовин.

"Але якщо російська делегація не виявить жодного серйозного підходу до переговорів, ми матимемо всі підстави вважати це російським фарсом, а не справжньою роботою заради миру", — наголосив співрозмовник агентства.

Тим часом, за повідомленням ЗМІ, спеціальний посол МЗС Росії Родіон Мірошник заявив, що припинення вогню в Україні можливе лише після узгодження "ширшої стратегії". Проте, він не входить до складу офіційної делегації РФ, яка братиме участь у перемовинах у Стамбулі.

Нагадаємо, 15 травня у Туреччині стався землетрус, його відчули у регіоні, де проходили перемовини Зеленського з Ердоганом.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва російської делегації у Туреччині на переговорах.