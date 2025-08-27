Видео
Главная Новости дня Переговоры в Эр-Рияде — Ермак назвал главные результаты

Переговоры в Эр-Рияде — Ермак назвал главные результаты

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:19
Ермак подвел итоги переговоров с Саудовской Аравией
Андрей Ермак. Фото: Telegram Андрея Ермака

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак продолжает рабочий визит в Эр-Рияд. Второй день пребывания украинской делегации в Саудовской Аравии начался с ряда важных встреч.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.

Читайте также:
Переговори у Ер-Ріяді — Єрмак назвав головні результати - фото 1
Пост Ермака. Фото: скриншот

Ермак подвел итоги переговоров с Саудовской Аравией

Вместе с Секретарем СНБО Рустемом Умеровым Ермак встретился с Министром обороны Королевства Саудовская Аравия, Его Королевским Высочеством Халидом бин Салманом Аль Саудом. Основной темой разговора стали пути достижения устойчивого мира для Украины и роль Саудовской Аравии в этом процессе.

Также состоялась встреча с Советником по вопросам национальной безопасности, Государственным министром Саудовской Аравии доктором Мосаадом бин Мухаммадом Аль Айбаном. Стороны обсудили концепцию гарантий безопасности для Украины и обменялись мнениями относительно дальнейшего сотрудничества.

Как отмечают в пресс-службе Офиса Президента, Саудовская Аравия под личным лидерством Короля Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда и Наследного принца Мохаммеда бин Салмана продолжает играть ключевую роль в миротворческих инициативах по Украине.

В частности, страна активно присоединяется к встречам советников по национальной безопасности и международным переговорам в рамках реализации "Формулы мира".

Украина выразила особую благодарность Саудовской Аравии за решительное стремление способствовать достижению устойчивого и справедливого мира на своей территории.

Также мы сообщали, что накануне Андрей Ермак встречал в Киеве премьер-министра Норвегии. К Ермаку присоединился и министр иностранных дел Андрей Сибига.

А еще стало известно, что Андрей Ермак предложил Владимиру Зеленскому реформировать Офис Президента. В существенную часть штата надо привлечь ветеранов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
