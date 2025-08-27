Відео
Переговори в Ер-Ріяді — Єрмак назвав головні результати

Переговори в Ер-Ріяді — Єрмак назвав головні результати

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 18:19
Єрмак підбив підсумки переговорів із Саудівською Аравією
Андрій Єрмак. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак продовжує робочий візит до Ер-Ріяду. Другий день перебування української делегації в Саудівській Аравії розпочався з низки важливих зустрічей.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

Переговори у Ер-Ріяді — Єрмак назвав головні результати - фото 1
Пост Єрмака. Фото: скриншот

Єрмак підбив підсумки переговорів із Саудівською Аравією

Разом із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим Єрмак зустрівся з Міністром оборони Королівства Саудівська Аравія, Його Королівською Високістю Халідом бін Салманом Аль Саудом. Основною темою розмови стали шляхи досягнення сталого миру для України та роль Саудівської Аравії у цьому процесі.

Також відбулася зустріч із Радником з питань національної безпеки, Державним міністром Саудівської Аравії доктором Мосаадом бін Мухаммадом Аль Айбаном. Сторони обговорили концепцію безпекових гарантій для України та обмінялися думками щодо подальшої співпраці.

Як зазначають у пресслужбі Офісу Президента, Саудівська Аравія під особистим лідерством Короля Салмана бін Абдул-Азіза Аль Сауда та Спадкоємного принца Мохаммеда бін Салмана продовжує відігравати ключову роль у миротворчих ініціативах щодо України.

Зокрема, країна активно долучається до зустрічей радників із національної безпеки та міжнародних переговорів у рамках реалізації "Формули миру".

Україна висловила особливу подяку Саудівській Аравії за рішуче прагнення сприяти досягненню сталого та справедливого миру на своїй території.

Також ми повідомляли, що напередодні Андрій Єрмак зустрічав у Києві прем'єр-міністра Норвегії. До Єрмака приєднався й міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

А ще стало відомо, що Андрій Єрмак запропонував Володимиру Зеленському реформувати Офіс Президента. До суттєвої частини штату треба залучити ветеранів.

Андрій Єрмак переговори делегація Саудівська Аравія війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
