Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак продовжує робочий візит до Ер-Ріяду. Другий день перебування української делегації в Саудівській Аравії розпочався з низки важливих зустрічей.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

Єрмак підбив підсумки переговорів із Саудівською Аравією

Разом із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим Єрмак зустрівся з Міністром оборони Королівства Саудівська Аравія, Його Королівською Високістю Халідом бін Салманом Аль Саудом. Основною темою розмови стали шляхи досягнення сталого миру для України та роль Саудівської Аравії у цьому процесі.

Також відбулася зустріч із Радником з питань національної безпеки, Державним міністром Саудівської Аравії доктором Мосаадом бін Мухаммадом Аль Айбаном. Сторони обговорили концепцію безпекових гарантій для України та обмінялися думками щодо подальшої співпраці.

Як зазначають у пресслужбі Офісу Президента, Саудівська Аравія під особистим лідерством Короля Салмана бін Абдул-Азіза Аль Сауда та Спадкоємного принца Мохаммеда бін Салмана продовжує відігравати ключову роль у миротворчих ініціативах щодо України.

Зокрема, країна активно долучається до зустрічей радників із національної безпеки та міжнародних переговорів у рамках реалізації "Формули миру".

Україна висловила особливу подяку Саудівській Аравії за рішуче прагнення сприяти досягненню сталого та справедливого миру на своїй території.

Також ми повідомляли, що напередодні Андрій Єрмак зустрічав у Києві прем'єр-міністра Норвегії. До Єрмака приєднався й міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

А ще стало відомо, що Андрій Єрмак запропонував Володимиру Зеленському реформувати Офіс Президента. До суттєвої частини штату треба залучити ветеранів.