Гетманцев заявил, что предпосылок для краха экономики РФ в течение года нет

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что предпосылок для экономического краха России в ближайший год нет. Для того, чтобы у РФ были проблемы, цена на нефть в течение 1,5 года должна быть ниже 40 долларов.

Об этом он сказал в эфире Новини.LIVE.

Есть ли предпосылки на крах экономики РФ и что может на это повлиять

Гетманцев отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для экономического обвала РФ. Наоборот, выручка от энергоносителей и значительные резервы РФ позволила полностью адаптировать экономику между войной.

"Экономика РФ реструктуризировалась на военные рельсы. Она работает на оборону и финансируется за счет больших поступлений от энергоносителей. В России почти 700 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Для сравнения: у нас — 45. И мы считаем это большой суммой", — заявил Гетманцев.

В то же время он отметил, чтобы для того, чтобы действительно нанести серьезные последствия российской экономике, нужен длительный период держания цены на нефть ниже 40 долларов.

"Чтобы Россия реально почувствовала экономическое давление, нужно, чтобы цена на нефть держалась ниже 40 долларов хотя бы полтора года. И только тогда можно будет говорить о крахе или серьезных последствиях в будущем", — подчеркнул председатель финансового комитета Верховной Рады Украины.

Напомним, что в этом же интервью Гетманцев заявил, что мирный процесс идет в правильном направлении и Украина приближается к миру. В то же время он отметил, что страну ждут тяжелые компромиссы.

