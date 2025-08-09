Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Предпосылок для краха экономики РФ в течение года нет — Гетманцев

Предпосылок для краха экономики РФ в течение года нет — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 06:52
Гетманцев заявил, что предпосылок для краха экономики РФ в течение года нет
Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что предпосылок для экономического краха России в ближайший год нет. Для того, чтобы у РФ были проблемы, цена на нефть в течение 1,5 года должна быть ниже 40 долларов. 

Об этом он сказал в эфире Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Есть ли предпосылки на крах экономики РФ и что может на это повлиять

Гетманцев отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для экономического обвала РФ. Наоборот, выручка от энергоносителей и значительные резервы РФ позволила полностью адаптировать экономику между войной.

"Экономика РФ реструктуризировалась на военные рельсы. Она работает на оборону и финансируется за счет больших поступлений от энергоносителей. В России почти 700 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Для сравнения: у нас — 45. И мы считаем это большой суммой", — заявил Гетманцев.

В то же время он отметил, чтобы для того, чтобы действительно нанести серьезные последствия российской экономике, нужен длительный период держания цены на нефть ниже 40 долларов.

"Чтобы Россия реально почувствовала экономическое давление, нужно, чтобы цена на нефть держалась ниже 40 долларов хотя бы полтора года. И только тогда можно будет говорить о крахе или серьезных последствиях в будущем", — подчеркнул председатель финансового комитета Верховной Рады Украины.

Напомним, что в этом же интервью Гетманцев заявил, что мирный процесс идет в правильном направлении и Украина приближается к миру. В то же время он отметил, что страну ждут тяжелые компромиссы.

Также мы писали, что по словам пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс, позиция главы Кремля Владимира Путина относительно мирных переговоров изменилась на фоне возможных новых санкций, которые готовит Вашингтон.

Даниил Гетманцев нефть экономика бюджет война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации