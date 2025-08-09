Гетманцев заявив, що передумов для краху економіки РФ протягом року немає

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що передумов для економічного краху Росії у найближчий рік немає. Для того, щоб у РФ були проблеми, ціна на нафту протягом 1,5 року має бути нижче 40 доларів.

Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.

Чи є передумови на крах економіки РФ і що може на це вплинути

Гетманцев зазначив, що наразі немає жодних передумов для економічного обвалу РФ. Навпаки, виручка від енергоносіїв та значні резерви РФ дозволила повністю адаптувати економіку між війну.

"Економіка РФ реструктуризувалась на військові рейки. Вона працює на оборону і фінансується за рахунок великих надходжень від енергоносіїв. У Росії майже 700 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Для порівняння: в нас — 45. І ми вважаємо це великою сумою", — заявив Гетманцев.

Водночас він наголосив, щоб для того, щоб справді завдати серйозних наслідків російській економіці, потрібен тривалий період тримання ціни на нафту нижче 40 доларів.

"Аби Росія реально відчула економічний тиск, потрібно, щоб ціна на нафту трималась нижче 40 доларів хоча б півтора року. І лише тоді можна буде говорити про крах чи серйозні наслідки у майбутньому", — наголосив голова фінансового комітету Верховної Ради України.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Гетманцев заявив, що мирний процес йде у правильному напрямку і Україна наближається до миру. Водночас він зазначив, що на країну чекають важкі компроміси.

Також ми писали, що за словами речниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, позиція глави Кремля Володимира Путіна щодо мирних переговорів змінилася на тлі можливих нових санкцій, які готує Вашингтон.