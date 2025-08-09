Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Передумов для краху економіки РФ протягом року немає — Гетманцев

Передумов для краху економіки РФ протягом року немає — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 06:52
Гетманцев заявив, що передумов для краху економіки РФ протягом року немає
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що передумов для економічного краху Росії у найближчий рік немає. Для того, щоб у РФ були проблеми, ціна на нафту протягом 1,5 року має бути нижче 40 доларів.

Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи є передумови на крах економіки РФ і що може на це вплинути

Гетманцев зазначив, що наразі немає жодних передумов для економічного обвалу РФ. Навпаки, виручка від енергоносіїв та значні резерви РФ дозволила повністю адаптувати економіку між війну.

"Економіка РФ реструктуризувалась на військові рейки. Вона працює на оборону і фінансується за рахунок великих надходжень від енергоносіїв. У Росії майже 700 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Для порівняння: в нас — 45. І ми вважаємо це великою сумою", — заявив Гетманцев.

Водночас він наголосив, щоб для того, щоб справді завдати серйозних наслідків російській економіці, потрібен тривалий період тримання ціни на нафту нижче 40 доларів.

"Аби Росія реально відчула економічний тиск, потрібно, щоб ціна на нафту трималась нижче 40 доларів хоча б півтора року. І лише тоді можна буде говорити про крах чи серйозні наслідки у майбутньому", — наголосив голова фінансового комітету Верховної Ради України.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Гетманцев заявив, що мирний процес йде у правильному напрямку і Україна наближається до миру. Водночас він зазначив, що на країну чекають важкі компроміси.

Також ми писали, що за словами речниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, позиція глави Кремля Володимира Путіна щодо мирних переговорів змінилася на тлі можливих нових санкцій, які готує Вашингтон.

Данило Гетманцев нафта економіка бюджет війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації