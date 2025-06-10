В МИД ответили, будет ли США передавать Украине оружие

Военная техника в аэропорту. Фото: пресс-служба Министерства обороны США

Украина продолжает получать пакеты помощи от Соединенных Штатов Америки на нужды ВСУ, которые были согласованы ранее. По новым пакетам помощи продолжаются активные переговоры, есть варианты и по передаче военной техники в рамках соглашения о минеральных ресурсах.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции.

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Георгий Тихий заявил, что сроки и графики поставок пакетов помощи известны только военному руководству.

По словам представителя МИД, сейчас продолжаются активные контакты с США по закупке американского оружия.

Украина пока получает поставки, которые были согласованы ранее. Впрочем, власти хотят закупать оружие, используя и другие источники финансирования.

"Мы готовы закупать американское оружие из различных источников ресурсов финансирования и этот диалог активно продолжается", — отметил Тихий.

В частности, в соглашении о добыче минеральных ресурсов предусмотрен механизм компенсации через фонд, который предоставляет возможность получения военного снаряжения.

Напомним, также в МИД сделали заявление по обмену пленными между Украиной и Россией.

Кроме того, Георгий Тихий прокомментировал, участвует ли США в переговорном процессе Украины и России.