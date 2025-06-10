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Передача оружия Украине из США — в МИД сказали, чего ждать дальше

10 июня 2025 14:57
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
В МИД ответили, будет ли США передавать Украине оружие
Военная техника в аэропорту. Фото: пресс-служба Министерства обороны США
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Украина продолжает получать пакеты помощи от Соединенных Штатов Америки на нужды ВСУ, которые были согласованы ранее. По новым пакетам помощи продолжаются активные переговоры, есть варианты и по передаче военной техники в рамках соглашения о минеральных ресурсах.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции.

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Георгий Тихий заявил, что сроки и графики поставок пакетов помощи известны только военному руководству.

По словам представителя МИД, сейчас продолжаются активные контакты с США по закупке американского оружия.

Украина пока получает поставки, которые были согласованы ранее. Впрочем, власти хотят закупать оружие, используя и другие источники финансирования.

"Мы готовы закупать американское оружие из различных источников ресурсов финансирования и этот диалог активно продолжается", — отметил Тихий.

В частности, в соглашении о добыче минеральных ресурсов предусмотрен механизм компенсации через фонд, который предоставляет возможность получения военного снаряжения.

Напомним, также в МИД сделали заявление по обмену пленными между Украиной и Россией.

Кроме того, Георгий Тихий прокомментировал, участвует ли США в переговорном процессе Украины и России.

США МИД Украина военная техника соглашение
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