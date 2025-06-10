В МИД ответили, будет ли США передавать Украине оружие

Передача оружия Украине из США — в МИД сказали, чего ждать дальше
Украина продолжает получать пакеты помощи от Соединенных Штатов Америки на нужды ВСУ, которые были согласованы ранее. По новым пакетам помощи продолжаются активные переговоры, есть варианты и по передаче военной техники в рамках соглашения о минеральных ресурсах.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции.
Украина ведет активные переговоры с США относительно будущих пакетов помощи
Георгий Тихий заявил, что сроки и графики поставок пакетов помощи известны только военному руководству.
По словам представителя МИД, сейчас продолжаются активные контакты с США по закупке американского оружия.
Украина пока получает поставки, которые были согласованы ранее. Впрочем, власти хотят закупать оружие, используя и другие источники финансирования.
"Мы готовы закупать американское оружие из различных источников ресурсов финансирования и этот диалог активно продолжается", — отметил Тихий.
В частности, в соглашении о добыче минеральных ресурсов предусмотрен механизм компенсации через фонд, который предоставляет возможность получения военного снаряжения.
Напомним, также в МИД сделали заявление по обмену пленными между Украиной и Россией.
Кроме того, Георгий Тихий прокомментировал, участвует ли США в переговорном процессе Украины и России.
Читайте Новини.LIVE!