У МЗС прокоментували участь США у переговорах між Україною та Росією

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував участь Сполучених Штатів Америки у переговорах між Україною та Росією.

Про це Георгій Тихий сказав на пресконференції у вівторок, 10 червня.

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Участь США у переговорах

Тихий зазначив, що США у процесу переговорів мають ключове значення.

"Ми розраховуємо, що Сполучені Штати продовжать активну участь із залучення всіх мирних зусиль і загалом у весь цей процес. Це має ключове вирішальне значення", — наголосив він.

За його словами, Україна вдячна лідеру США Дональду Трампу та його команді за щирі зусилля просунути вперед дипломатичний мирний процес.

"Це зусилля насправді дуже масштабне порівняно з усім, що було попередні десятиліття. Ми, мабуть, довгий час не бачили такого масштабу, якогось мирного поштовху", — додав Тихий.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Трамп має всі інструменти тиску на Росію, аби диктатор Володимир Путін погодився на припинення вогню.

Раніше лідер Штатів порівняв РФ та Україну з "дітьми, які бʼються в парку". На його слова відреагував Зеленський.