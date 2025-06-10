В МИД прокомментировали участие США в переговорах между Украиной и Россией

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал участие Соединенных Штатов Америки в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом Георгий Тихий сказал на пресс-конференции во вторник, 10 июня.

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Участие США в переговорах

Тихий отметил, что США в процессе переговоров имеют ключевое значение.

"Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты продолжат активное участие по вовлечению всех мирных усилий и в целом в этот весь процесс. Это имеет ключевое решающее значение", — подчеркнул он.

По его словам, Украина благодарна лидеру США Дональду Трампу и его команде за искренние усилия продвинуть вперед дипломатический мирный процесс.

"Это усилие на самом деле очень масштабное по сравнению со всем, что было предыдущие десятилетия. Мы, пожалуй, долгое время не видели такого масштаба, какого-то мирного толчка", — добавил Тихий.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Трамп имеет все инструменты давления на Россию, чтобы диктатор Владимир Путин согласился на прекращение огня.

Ранее лидер Штатов сравнил РФ и Украину с "детьми, которые дерутся в парке". На его слова отреагировал Зеленский.