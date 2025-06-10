В МЗС відповіли, чи буде США передавати Україні зброю

Військова техніка в аеропорті. Фото: пресслужба Міністерства оборони США

Україна продовжує отримувати пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки на потреби ЗСУ, які були узгоджені раніше. Щодо нових пакетів допомоги тривають активні переговори, є варіанти й щодо передачі військової техніки в рамках угоди про мінеральні ресурси.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції.

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Георгій Тихий заявив, що терміни та графіки постачань пакетів допомоги відомі лише військовому керівництву.

За словами речника МЗС, наразі тривають активні контакти із США щодо закупівлі американської зброї.

Україна наразі отримує поставки, які були узгоджені раніше. Втім, влада хоче закуповувати зброю, використовуючи й інші джерела фінансування.

"Ми готові закуповувати американську зброю з різних джерел ресурсів фінансування і цей діалог активно триває", — наголосив Тихий.

Зокрема, в угоді про видобуток мінеральних ресурсів передбачений механізм компенсації через фонд, який надає можливість отримання військового спорядження.

Нагадаємо, також в МЗС зробили заяву щодо обміну полоненими між Україною та Росією.

Крім того, Георгій Тихий прокоментував, чи бере участь США в переговорному процесі України та Росії.