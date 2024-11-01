В США считали, что Украина проиграет в первые дни полномасштабного вторжения

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/David Swanson

Перед началом полномасштабного вторжения российских оккупантов в Соединенных Штатах Америки считали, что Украина проиграет. А вице-президент Камала Харрис рекомендовала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании.

Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в проекте USA-UA: "Секретные файлы Белого дома".

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Кулеба сообщил, что на конференции в Мюнхене Харрис посоветовала Зеленскому рассмотреть вариант создания правительства в изгнании и обдумать военные стратегии для подготовки к партизанской войне.

По его словам, перед началом полномасштабного вторжения президенту США на брифингах сообщалось, что Украина сможет выдержать не больше семи дней.

Напомним, Кулеба рассказал, что некоторые западные партнеры Украины выражали опасения, что россияне могут убить Президента Владимира Зеленского, поэтому рекомендовали ему записать видеозавещание.

Ранее Кулеба высказался о возможном баллотировании в президенты.