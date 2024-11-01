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Перед російським вторгненням у США вважали, що Україна програє

1 листопада 2024 07:48
Аркадій Пастула - Редактор
У США вважали, що Україна програє у перші дні повномасштабного вторгнення
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/David Swanson
Аркадій Пастула - Редактор

Перед початком повномасштабного вторгнення російських окупантів у Сполучених Штатах Америки вважали, що Україна програє. А віцепрезидент Камала Гарріс рекомендувала українському лідеру Володимиру Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні.

Про це повідомив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в проєкті USA-UA: Секретні файли Білого дому.

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Кулеба повідомив, що на безпековій конференції в Мюнхені Гарріс порадила Зеленському розглянути варіант створення уряду у вигнанні та обдумати військові стратегії для підготовки до партизанської війни.

За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення президенту США на брифінгах повідомляли, що Україна зможе витримати не більше семи днів.

Нагадаємо, Кулеба розповів, що деякі західні партнери України висловлювали побоювання, що росіяни можуть вбити Президента Володимира Зеленського, тому рекомендували йому записати відеозаповіт. 

Раніше Кулеба висловився щодо можливого балотування в президенти.

Україна Володимир Зеленський Камала Гарріс Дмитро Кулеба США війна

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