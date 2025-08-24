Видео
Пентагон с весны заблокировал Украине использование ATACMS

Пентагон с весны заблокировал Украине использование ATACMS

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 08:06
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по России
Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

В течение последних месяцев Соединенные Штаты фактически заблокировали возможность Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. По данным издания, еще с конца весны в Пентагоне действует внутренняя процедура, о существовании которой официально не сообщали.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных собеседников в Вашингтоне.

Читайте также:

Пит Гегсет с мая запретил Украине бить по России дальнобойным оружием

Данный запрет предусматривает, что любые атаки по целям на территории России с применением американских ATACMS или англо-французских Storm Shadow возможны лишь по личному одобрению министра обороны США Пита Гегсета. Причина в том, что эти ракеты получают наведение благодаря американским данным разведки.

Двое чиновников подтвердили, что украинская сторона уже пыталась применить Atacms для удара по территории России, однако получила отказ. По их словам, тогда Белый дом параллельно пытался привлечь Москву к мирным переговорам, поэтому разрешение на атаку не дали.

Автором идеи такого решения называют заместителя министра обороны Элбриджа Колби. Он известен тем, что главным вызовом для США считает противостояние с Китаем в Тихоокеанском регионе и для этого готов уменьшать американскую военную активность в других частях мира. Журналисты также отмечают, что его имя упоминали в контексте временного приостановления военных поставок Украине в июле.

Как отмечает WSJ, таким образом внутренняя политика Пентагона перечеркнула публичные заявления администрации Джо Байдена, которая еще раньше позволила Киеву наносить удары по российской территории.

Напомним, в марте 2025 года в СМИ появилась информация, что Украина якобы исчерпала запасы предоставленных ракет ATACMS.

В мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине разрешили бить по целям России вглубь.

Тем временем украинский оборонпром разработал новую современную дальнобойную ракету "Фламинго", которая превосходит Tomahawk.

Также стало известно, что США продадут Украине ракеты ERAM, которые также имеют дальний радиус действия. Однако, их использование тоже сейчас под запретом.

США война в Украине ATACMS дальнобойное оружие Пит Гегсет
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
