Пентагон кілька місяців блокує удари України по Росії

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Упродовж останніх місяців Сполучені Штати фактично заблокували можливість України використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії. За даними видання, ще з кінця весни в Пентагоні діє внутрішня процедура, про існування якої офіційно не повідомляли.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених співрозмовників у Вашингтоні.

Реклама

Читайте також:

Піт Гегсет з травня заборонив Україні бити по Росії далекобійною зброєю

Дана заборона передбачає, що будь-які атаки по цілях на території Росії із застосуванням американських ATACMS чи англо-французьких Storm Shadow можливі лише за особистим схваленням міністра оборони США Піта Гегсета. Причина в тому, що ці ракети отримують наведення завдяки американським даним розвідки.

Двоє чиновників підтвердили, що українська сторона вже намагалася застосувати Atacms для удару по території Росії, проте отримала відмову. За їхніми словами, тоді Білий дім паралельно намагався залучити Москву до мирних перемовин, тому дозвіл на атаку не дали.

Автором ідеї такого рішення називають заступника міністра оборони Елбріджа Колбі. Він відомий тим, що головним викликом для США вважає протистояння з Китаєм у Тихоокеанському регіоні й задля цього готовий зменшувати американську військову активність в інших частинах світу. Журналісти також зазначають, що його ім’я згадували у контексті тимчасового призупинення військових поставок Україні в липні.

Як наголошує WSJ, таким чином внутрішня політика Пентагону перекреслила публічні заяви адміністрації Джо Байдена, яка ще раніше дозволила Києву завдавати ударів по російській території.

Нагадаємо, у березні 2025 року в ЗМІ з'явилась інформація, що Україна нібито вичерпала запаси наданих ракет ATACMS.

У травні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україні дозволили бити по цілях Росії вглиб.

Тим часом український оборонпром розробив нову сучасну далекобійну ракету "Фламінго", яка перевершує Tomahawk.

Також стало відомо, що США продадуть Україні ракети ERAM, які також мають дальній радіус дії. Проте, їх використання теж наразі під забороною.