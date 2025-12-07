Видео
Україна
Хегсет заявил, что США изучают военный опыт Украины

Хегсет заявил, что США изучают военный опыт Украины

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 07:40
США изучает опыт Украины для собственной армии - заявление Пита Гегсета
Пит Хегсет. Фото: Reuters

В США изучают украинский опыт применения автономных систем вооружений, чтобы использовать эти наработки в собственных военных операциях. В Пентагоне считают, что будущие войны будут определять технологии искусственного интеллекта и беспилотные платформы.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время выступления на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии.

Читайте также:

Пентагон использует опыт Украины для собственной армии

По словам Хегсета, автономные платформы и технологии искусственного интеллекта будут определять характер вооруженных конфликтов в ближайшие десятилетия. Он отметил, что роль таких систем стремительно растет, и опыт Украины в их использовании очень ценен.

Министр войны отметил, что страны-союзники США должны увеличивать расходы на оборону ради общей безопасности. По его словам Пентагон уже работает над созданием глобальной оборонной системы вместе с партнерами.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", — подчеркнул Хегсет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, принимает ли Вашингтон участие в финансировании войны в Украине.

А также американский лидер сообщил, что Евросоюз выплачивает США полную стоимость оружия для Украины.

США оружие Пентагон война в Украине Пит Гегсет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
