США вивчає досвід України для власної армії — заява Піта Гегсета

Піт Гегсет. Фото: Reuters

У США вивчають український досвід застосування автономних систем озброєнь, щоб використати ці напрацювання у власних військових операціях. У Пентагоні вважають, що майбутні війни визначатимуть технології штучного інтелекту та безпілотні платформи.

Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет під час виступу на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії.

Пентагон використовує досвід України для власної армії

За словами Гегсета, автономні платформи і технології штучного інтелекту визначатимуть характер збройних конфліктів у найближчі десятиліття. Він наголосив, що роль таких систем стрімко зростає, і досвід України у їхньому використанні дуже цінний.

Міністр війни наголосив на тому, що країни-союзниці США мають збільшувати витрати на оборону заради спільної безпеки. За його словами Пентагон вже працює над створенням глобальної оборонної системи разом з партнерами.

"Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів", — наголосив Гегсет.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про те, чи бере Вашингтон участь у фінансуванні війни в Україні.

А також американський лідер повідомив, що Євросоюз виплачує США повну вартість зброї для України.