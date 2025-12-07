Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гегсет заявив, що США вивчають військовий досвід України

Гегсет заявив, що США вивчають військовий досвід України

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 07:40
США вивчає досвід України для власної армії — заява Піта Гегсета
Піт Гегсет. Фото: Reuters

У США вивчають український досвід застосування автономних систем озброєнь, щоб використати ці напрацювання у власних військових операціях. У Пентагоні вважають, що майбутні війни визначатимуть технології штучного інтелекту та безпілотні платформи.

Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет під час виступу на форумі президентського фонду Рональда Рейгана в Каліфорнії.

Реклама
Читайте також:

Пентагон використовує досвід України для власної армії

За словами Гегсета, автономні платформи і технології штучного інтелекту визначатимуть характер збройних конфліктів у найближчі десятиліття. Він наголосив, що роль таких систем стрімко зростає, і досвід України у їхньому використанні дуже цінний.

Міністр війни наголосив на тому, що країни-союзниці США мають збільшувати витрати на оборону заради спільної безпеки. За його словами Пентагон вже працює над створенням глобальної оборонної системи разом з партнерами.

"Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів", — наголосив Гегсет.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про те, чи бере Вашингтон участь у фінансуванні війни в Україні.

А також американський лідер повідомив, що Євросоюз виплачує США повну вартість зброї для України.

США зброя Пентагон війна в Україні Піт Гегсет
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації