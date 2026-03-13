Против родителей будут возбуждать уголовные дела за отказ от эвакуации детей, — Павличенко

Исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. Фото: кадр из видео

Украинских родителей, которые откажутся эвакуировать детей с опасных территорий, будут наказывать. Против них может быть возбуждено уголовное дело.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 13 марта, заявил исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Читайте также:

Наказание для родителей за отказ от эвакуации детей

Как отметил исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека, родителей будут наказывать по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, если они будут отказываться от эвакуации детей из опасных территорий. Это предусматривает Уголовный кодекс Украины.

"Будет уголовное производство в отношении родителей, которые подвергли ребенка ситуации, где он оказался в угрожающем положении", — отметил Павличенко.

Принудительная эвакуация детей

В марте Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обязательную эвакуацию населения с опасных территорий. Речь идет также о детях. Их могут эвакуировать без согласия родителей.

Ранее представитель Уполномоченного ВРУ Ольга Алтунина в эфире Ранок.LIVE рассказала, что как будет происходить обязательная эвакуация детей. По ее словам, если родители отказываются выезжать, детей могут изымать.

Приговор матери

Недавно суд вынес приговор женщине, которая оставила свою шестилетнюю дочь жить в Купянске с бабушкой. Из-за российского обстрела девочка получила осколочные ранения.

В суде женщина заявила, что полностью признает свою вину и раскаивается. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, однако суд освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком один год.