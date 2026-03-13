Головна Новини дня Павліченко пояснив, що чекає батьків за відмову евакуювати дітей

Павліченко пояснив, що чекає батьків за відмову евакуювати дітей

Дата публікації: 13 березня 2026 18:16
Батьків чекає кримінальна відповідальність за відмову евакуювати дітей, — Павліченко
Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Фото: кадр з відео

В Україні будуть відкривати справи проти батьків, які не хочуть евакуйовувати дітей з прифронтових територій. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Про це в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 13 березня, заявив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Покарання для батьків за відмову від евакуації дітей

Як зауважив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, батьків каратимуть за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною, якщо вони будуть відмовлятися від евакуації дітей з небезпечних територій. Це передбачає Кримінальний кодекс України.

"Буде кримінальне провадження щодо батьків, які піддали дитину ситуації, де вона опинилася в загрозливому становищі", — зазначив Павліченко.

Примусова евакуація дітей

У березні Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає обов'язкову евакуацію населення з небезпечних територій. Йдеться також про дітей. Їх можуть евакуювати без згоди батьків.

Раніше представниця Уповноваженого ВРУ Ольга Алтуніна в ефірі Ранок.LIVE розповіла, що як буде відбуватися обов'язкова евакуація дітей. За її словами, якщо батьки відмовляються виїжджати, дітей можуть вилучати.

Вирок матері

Нещодавно суд виніс вирок жінці, яка залишила свою шестирічну доньку жити у Куп'янську з бабусею. Через російський обстріл дівчинка зазнала осколкових поранень.

У суді жінка заявила, що повністю визнає свою вину та розкаюється. Їй призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі, однак суд звільнив жінку від відбування покарання з іспитовим строком один рік.
 

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
