Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Нью-Йорке

Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей и Вселенский Патриарх Варфоломей. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Постоянном представительстве Украины при ООН. Глава государства поблагодарил Его Святейшество за непоколебимую поддержку, солидарность и постоянные молитвы за Украину и украинцев, отметив активную позицию Патриарха в защите интересов нашего государства на международной арене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

О чем Зеленский говорил с Патриархом Варфоломеем

Стороны обсудили негативное сокрушительное влияние русской церкви и необходимость совместного противодействия ее деятельности. Зеленский отметил, что в Украине обеспечивается свобода вероисповедания, в то же время не может быть никаких связей с государством-агрессором.

Отдельное внимание уделили дальнейшему развитию церкви в Украине. Варфоломей подтвердил, что Константинополь и в дальнейшем будет поддерживать эти процессы.

Встреча духовенства и должностных лиц ОПУ. Фото: ОПУ

В разговоре также коснулись вопросов международной дипломатии. Вселенский Патриарх рассказал о своей встрече с Президентом США Дональдом Трампом, а Зеленский поделился подробностями переговоров с американской стороной. Важной темой стало обсуждение путей достижения справедливого мира.

Президент отдельно поблагодарил Варфоломея за его речь 19 сентября во время заседания Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, где он назвал войну против Украины незаконной и осудил РПЦ за благословение насилия.

В конце встречи Зеленский пригласил Вселенского Патриарха посетить Украину, а Его Святейшество пригласил Президента приехать во Вселенский Патриархат.

Напомним, вечером, 22 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Он посетил Генассамблею ООН.

Также известно, что Президент Украины уже пообщался с британским премьером Киром Стармером и главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.