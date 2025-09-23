Відео
Патріарх Варфоломій і Зеленський обговорили мир в Україні

Патріарх Варфоломій і Зеленський обговорили мир в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 07:25
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Нью-Йорку
Володимир Зеленський та Вселенський Патріарх Варфоломій. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Постійному представництві України при ООН. Глава держави подякував Його Всесвятості за непохитну підтримку, солідарність та постійні молитви за Україну й українців, відзначивши активну позицію Патріарха в захисті інтересів нашої держави на міжнародній арені.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України. 

Читайте також:

Про що Зеленський говорив з Патріархом Варфоломієм

Сторони обговорили негативний нищівний вплив російської церкви та необхідність спільної протидії її діяльності. Зеленський наголосив, що в Україні забезпечується свобода віросповідання, водночас не може бути жодних зв’язків із державою-агресором.

Окрему увагу приділили подальшому розвитку церкви в Україні. Варфоломій підтвердив, що Константинополь і надалі підтримуватиме ці процеси.

Зеленський Варфоломій
Зустріч духовенства та посадовців ОПУ. Фото: ОПУ

У розмові також торкнулися питань міжнародної дипломатії. Вселенський Патріарх розповів про свою зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, а Зеленський поділився подробицями переговорів із американською стороною. Важливою темою стало обговорення шляхів досягнення справедливого миру.

Президент окремо подякував Варфоломію за його промову 19 вересня під час засідання Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку, де він назвав війну проти України незаконною та засудив РПЦ за благословення насильства.

Наприкінці зустрічі Зеленський запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну, натомість Його Всесвятість запросив Президента приїхати до Вселенського Патріархату.

Нагадаємо, ввечері, 22 вересня, президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Він відвідав Генасамблею ООН.

Також відомо, що Президент України вже поспілкувався із британським прем'єром Кіром Стармером та главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Володимир Зеленський переговори ООН патріарх Варфоломій релігія війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
