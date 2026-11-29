Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажиропоток через западную границу Украины за последнюю неделю ноября сократился. Уменьшилось количество пересечений границы в обоих направлениях, а также количество транспортных средств, проехавших через пункты пропуска. В то же время общий показатель практически не отличается от аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные ежедневной статистики Государственной пограничной службы Украины, сообщает Новини.LIVE.

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Как изменился пассажиропоток на границе Украины

С 21 по 27 ноября пассажиропоток через западную границу Украины сократился на 1,5% — до 459 тысяч пересечений. Неделей ранее, напротив, был зафиксирован рост на 2,4%.

За этот период сократилось количество пересечений границы в обоих направлениях. В частности, количество выездов из Украины уменьшилось с 238 тысяч до 235 тысяч, а въездов — с 228 тысяч до 224 тысяч.

Также уменьшилось количество транспортных средств, проехавших через пункты пропуска. Их количество сократилось со 126 тысяч до 124 тысяч. В то же время количество автомобилей с гуманитарными грузами уменьшилось с 499 до 469.

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Когда украинцы чаще всего пересекали границу

Наибольшее количество выездов из Украины зафиксировали в субботу — 37 тысяч за сутки. Наиболее активно въезжали в страну в воскресенье — также 37 тысяч пересечений.

Наименьший пассажиропоток на выезд наблюдался с понедельника по среду — по 31 тысяче пересечений ежедневно. В то же время наименьшее количество въездов зафиксировали со среды по пятницу — по 26 тысяч в сутки.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 12:00 воскресенья очередей автомобилей на выезд из Украины почти не было. На границе с Польшей задержки наблюдались только в пункте пропуска "Устилуг", где ожидали 15 автомобилей. На границе со Словакией очередь была в пункте пропуска "Ужгород" — пять машин.

Каким был пассажиропоток на границе в прошлом году

За аналогичную неделю прошлого года пассажиропоток через границу Украины сократился на 3,2% и составил 453 тысячи пересечений. Это почти соответствует показателю этого года.

Тогда количество выездов из Украины составило 231 тысячу, а въездов — 222 тысячи. Примерно на таком уровне пассажиропоток оставался до традиционного роста перед Рождеством и Новым годом.

Новини.LIVE сообщали, что в начале ноября 2026 года пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко опроверг информацию о массовом выезде украинцев из-за опасений сложной зимы. По его словам, пограничники не фиксируют увеличения пассажиропотока, а количество выездов и въездов остается примерно одинаковым. Ежедневно границу пересекают около 80 тысяч человек, а в выходные — до 90–100 тысяч.

Также мы сообщали, что Украина рассматривает возможность переноса пограничного контроля на территорию соседних государств из-за российских ударов по пунктам пропуска. Речь идет о Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдове, где могут создать резервные возможности для работы пограничников. В настоящее время Украина работает с Молдовой над расширением сети совместных пунктов пропуска и рассматривает возможность запуска ещё одного-двух пилотных проектов.