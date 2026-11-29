Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon. Колаж: Новини.LIVE

Пасажиропотік через західний кордон України за останній тиждень листопада скоротився. Зменшилася кількість перетинів кордону в обох напрямках, а також транспортних засобів, які проїхали через пункти пропуску. Водночас загальний показник майже не відрізняється від аналогічного періоду минулого року.

Про це свідчать дані щоденної статистики Державної прикордонної служби України, інформує Новини.LIVE.

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Як змінився пасажиропотік на кордоні України

З 21 по 27 листопада пасажиропотік через західний кордон України зменшився на 1,5% — до 459 тисяч перетинів. Тижнем раніше, навпаки, було зафіксовано зростання на 2,4%.

За цей період скоротилася кількість перетинів кордону в обох напрямках. Зокрема, кількість виїздів з України зменшилася з 238 тисяч до 235 тисяч, а в'їздів — із 228 тисяч до 224 тисяч.

Також поменшало транспортних засобів, які проїхали через пункти пропуску. Їх кількість скоротилася зі 126 тисяч до 124 тисяч. Водночас кількість автомобілів із гуманітарними вантажами зменшилася з 499 до 469.

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Коли українці найчастіше перетинали кордон

Найбільшу кількість виїздів з України зафіксували в суботу — 37 тисяч за добу. Найактивніше в'їжджали до країни в неділю — також 37 тисяч перетинів.

Найменший пасажиропотік на виїзд спостерігався з понеділка до середи — по 31 тисячі перетинів щодня. Водночас найменше в'їздів зафіксували із середи до п'ятниці — по 26 тисяч на добу.

За даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 неділі черг автомобілів на виїзд з України майже не було. На кордоні з Польщею затримки спостерігалися лише в пункті пропуску "Устилуг", де очікували 15 автомобілів. На кордоні зі Словаччиною черга була в пункті пропуску "Ужгород" — п'ять машин.

Яким був пасажиропотік на кордоні торік

За аналогічний тиждень минулого року пасажиропотік через кордон України скоротився на 3,2% і становив 453 тисячі перетинів. Це майже відповідає цьогорічному показнику.

Тоді кількість виїздів з України становила 231 тисячу, а в'їздів — 222 тисячі. Приблизно на такому рівні пасажиропотік залишався до традиційного зростання перед Різдвом і Новим роком.

Новини.LIVE інформували, що на початку листопада 2026 року речник ДПСУ Андрій Демченко спростував інформацію про масовий виїзд українців через побоювання складної зими. За його словами, прикордонники не фіксують збільшення пасажиропотоку, а кількість виїздів і в'їздів залишається приблизно однаковою. Щодня кордон перетинають близько 80 тисяч людей, а у вихідні — до 90–100 тисяч.

Також ми повідомляли, що Україна розглядає можливість перенесення прикордонного контролю на територію сусідніх держав через російські удари по пунктах пропуску. Йдеться про Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Молдову, де можуть створити резервні можливості для роботи прикордонників. Наразі Україна працює з Молдовою над розширенням мережі спільних пунктів пропуску та розглядає запуск ще одного-двох пілотних проєктів.