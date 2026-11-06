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Демченко спростував масовий виїзд українців через складну зиму

Ua ru
6 листопада 2026 16:33
Речник ДПСУ спростував масовий виїзд українців через складну зиму facebook.com/andriy.demchenko.2025
Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

У ДПСУ не фіксують збільшення відтоку населення через побоювання щодо складної зими на тлі атак РФ на енергетику України. Згідно з даними, пасажиропотік не зростає, а кількість виїздів і повернень залишається однаковою.

 Про це повідомив речник ДПСУ, полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає Новини.LIVE.

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Чи виїжджають українці масово за кордон

Андрій Демченко повідомив актуальну інформацію про в'їзд та виїзд українців за кордон. Він статистику щодо перетину кордону українцями за останній час:

"Для наочності будемо говорити мовою статистики… У жовтні загалом кордон перетнули 3 млн 60 тисяч громадян, 85% з них – це громадяни України. У вересні пасажиропотік був на рівні 3 мільйонів 300 тисяч громадян, тобто, йде зменшення. І за останні дні, якщо брати вже листопад, то також збільшення пасажиропотоку ми не бачимо", — сказав речник ДПСУ.

За його словами, суттєвої переваги одного з напрямків не було, адже кількість "в'їздів та виїздів" розділилась порівну. Андрій Демченко повідомляє, що прикордонна служба не фіксує переважання одного із рухів. Таким чином він не підтвердив зростання пасажиропотоку через побоювання російських атак на енергетику України.

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Також речник ДПСУ розповів, скільки українців щодня перетинають кордон, за його словами, це приблизно 80 тисяч громадян. Традиційно, у вихідні кількість зростає до 90–100 тисяч перетинів в обох напрямках.

"Але в цілому динаміка пасажиропотоку зараз не йде на зростання, і немає ні чіткої переваги на виїзд з України, ні на в'їзд", — резюмував офіцер.

Новини.LIVE інформували, що енергетичний експерт Юрій Корольчук повідомив, що цього року тривалість відключень електроенергії може зрости. За його словами, за найгіршого сценарію світла може не бути понад 20 годин на добу. Проблема може торкнутися не лише столиці, а й західних і центральних областей України.

Ми писали, що за словами виконувача обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка, компанія готується до ескалації російських ударів. Вона формує запаси обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів та працює над залученням додаткових ресурсів для закупівлі газу.

кордон Україна ДПСУ виїзд за кордон Андрій Демченко
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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