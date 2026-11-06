Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Демченко опроверг массовый отъезд украинцев из-за суровой зимы

Демченко опроверг массовый отъезд украинцев из-за суровой зимы

Ua ru
6 ноября 2026 16:33
Представитель ГПСУ опроверг информацию о массовом выезде украинцев из-за суровой зимы facebook.com/andriy.demchenko.2025
Пресс-секретарь ГПСУ полковник Андрей Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

В ГПСУ не фиксируют увеличения оттока населения из-за опасений по поводу сложной зимы на фоне атак РФ на энергетику Украины. Согласно данным, пассажиропоток не растет, а количество выездов и возвращений остается неизменным.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, передает Новини.LIVE.

Реклама

Выезжают ли украинцы массово за границу

Андрей Демченко сообщил актуальную информацию о въезде и выезде украинцев за границу. Он привел статистику по пересечению границы украинцами за последнее время:

"Для наглядности будем говорить языком статистики… В октябре в целом границу пересекли 3 млн 60 тысяч граждан, 85% из них — это граждане Украины. В сентябре пассажиропоток составлял 3 миллиона 300 тысяч граждан, то есть наблюдается снижение. И за последние дни, если брать уже ноябрь, то увеличения пассажиропотока мы также не видим", — сказал представитель ГПСУ.

По его словам, существенного преобладания одного из направлений не наблюдалось, ведь количество "въездов и выездов" распределилось поровну. Андрей Демченко сообщает, что пограничная служба не фиксирует преобладания одного из направлений движения. Таким образом, он не подтвердил рост пассажиропотока из-за опасений российских атак на энергетику Украины.

Читайте также:

Также пресс-секретарь ГПСУ рассказал, сколько украинцев ежедневно пересекают границу; по его словам, это примерно 80 тысяч граждан. Традиционно в выходные дни количество возрастает до 90–100 тысяч пересечений в обоих направлениях.

"Но в целом динамика пассажиропотока сейчас не идет на рост, и нет ни четкого преобладания выезда из Украины, ни въезда", — резюмировал офицер.

Новини.LIVE сообщали, что энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что в этом году продолжительность отключений электроэнергии может увеличиться. По его словам, по худшему сценарию света может не быть более 20 часов в сутки. Проблема может затронуть не только столицу, но и западные и центральные области Украины.

Мы писали, что, по словам исполняющего обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко, компания готовится к эскалации российских ударов. Она формирует запасы оборудования для восстановления поврежденных объектов и работает над привлечением дополнительных ресурсов для закупки газа.

граница Украина ГПСУ выезд за границу Андрей Демченко
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации