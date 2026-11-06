Пресс-секретарь ГПСУ полковник Андрей Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

В ГПСУ не фиксируют увеличения оттока населения из-за опасений по поводу сложной зимы на фоне атак РФ на энергетику Украины. Согласно данным, пассажиропоток не растет, а количество выездов и возвращений остается неизменным.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Выезжают ли украинцы массово за границу

Андрей Демченко сообщил актуальную информацию о въезде и выезде украинцев за границу. Он привел статистику по пересечению границы украинцами за последнее время:

"Для наглядности будем говорить языком статистики… В октябре в целом границу пересекли 3 млн 60 тысяч граждан, 85% из них — это граждане Украины. В сентябре пассажиропоток составлял 3 миллиона 300 тысяч граждан, то есть наблюдается снижение. И за последние дни, если брать уже ноябрь, то увеличения пассажиропотока мы также не видим", — сказал представитель ГПСУ.

По его словам, существенного преобладания одного из направлений не наблюдалось, ведь количество "въездов и выездов" распределилось поровну. Андрей Демченко сообщает, что пограничная служба не фиксирует преобладания одного из направлений движения. Таким образом, он не подтвердил рост пассажиропотока из-за опасений российских атак на энергетику Украины.

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Также пресс-секретарь ГПСУ рассказал, сколько украинцев ежедневно пересекают границу; по его словам, это примерно 80 тысяч граждан. Традиционно в выходные дни количество возрастает до 90–100 тысяч пересечений в обоих направлениях.

"Но в целом динамика пассажиропотока сейчас не идет на рост, и нет ни четкого преобладания выезда из Украины, ни въезда", — резюмировал офицер.

Новини.LIVE сообщали, что энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что в этом году продолжительность отключений электроэнергии может увеличиться. По его словам, по худшему сценарию света может не быть более 20 часов в сутки. Проблема может затронуть не только столицу, но и западные и центральные области Украины.

Мы писали, что, по словам исполняющего обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко, компания готовится к эскалации российских ударов. Она формирует запасы оборудования для восстановления поврежденных объектов и работает над привлечением дополнительных ресурсов для закупки газа.