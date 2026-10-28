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Главная Новости дня Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле: подсчёт продолжается

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле: подсчёт продолжается

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28 октября 2026 10:00
Промежуточные результаты выборов в Израиле: партия Нетаньяху лидирует
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

В настоящее время в Израиле проходят парламентские выборы. ЦИК страны уже обнародовала промежуточные результаты подсчета голосов на выборах в Кнессет. Лидирует партия "Ликуд", которую возглавляет действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В то же время его политический блок не имеет большинства.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК Израиля и сообщение The Times of Israel, передает Новини.LIVE.

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Промежуточные результаты выборов в Израиле

По состоянию на 07:26 ЦИК Израиля обработала голоса примерно 2,7 миллиона граждан, при этом общее количество населения страны составляет 7,3 миллиона. На данный момент лидирует партия "Ликуд", она набирает 20,81% голосов, за эту политическую силу проголосовали 571 тысяча граждан. Именно эту партию возглавляет действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, она занимает первое место.

Второе место занимает партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом. Она набирает 17,06% голосов, то есть более 468 тысяч.

Третье место заняла партия "Вместе" бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с результатом 9,21%, или более 255 тысяч голосов.

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Четвертое место пока занимает партия "Объединенный список", она получает 8,52%, более 233 тысяч голосов граждан.

Сможет ли Нетаньяху сформировать большинство в Кнессете

СМИ отмечают, что, несмотря на лидирующие позиции партии Биньямина Нетаньяху, опережающей своего главного конкурента — партию Гади Айзенкота, — это еще не означает формирования абсолютного большинства в парламенте.

Ведь для получения большинства в Кнессете необходимо не менее 61 места из 120. Окончательное распределение мандатов будет зависеть от результатов дальнейшего подсчета голосов.

Мы писали, что эти выборы имеют значение для Украины, ведь существует заинтересованность в сотрудничестве с Израилем, в частности в сфере противодействия иранским беспилотникам. В то время как правящая партия страны демонстрирует сдержанность в вопросе российско-украинской войны. В то же время оппозиция стремится к развитию и углублению отношений с украинской стороной.

Новини.LIVE сообщали, что недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары Украины по российскому "Яндексу" были ощутимы даже в Израиле. По его словам, активность России в интернете снизилась, как и их атаки на израильскую сторону.

Израиль выборы Биньямин Нетаньяху партии парламент парламентские выборы
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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