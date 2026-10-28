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Головна Новини дня Партія Нетаньягу лідирує на виборах в Ізраїлі: підрахунок триває

Партія Нетаньягу лідирує на виборах в Ізраїлі: підрахунок триває

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28 жовтня 2026 10:00
Проміжні результати виборів Ізраїля: партія Нетаньягу лідирує
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

Наразі тривають парламентські вибори в Ізраїлі. ЦВК країни вже оприлюднила проміжні результати підрахунку голосів на виборах до Кнесету. Лідирує партія "Лікуд", саме її очолює чинний прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Водночас його політичний блок не має більшості.

Про це свідчать дані ЦВК Ізраїлю та повідомлення The Times of Israel, передає Новини.LIVE.

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Проміжні результати виборів в Ізраїлі

Станом на 07:26 ЦВК Ізраїлю опрацювала голоси приблизно 2,7 мільйона громадян, водночас  загальна кількість населення країни — 7,3 мільйона. Наразі лідирує партія "Лікуд", вона отримує 20,81% голосів, за політичну силу проголосували 571 тисяча громадян. Саме цю партію очолює чинний прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, вона посідає перше місце.

Друге місце посідає партія "Яшар" на чолі з Ґаді Айзенкотом. Вона набирає 17,06% голосів, тобто понад 468 тисяч.

Третя позиція дісталась партії "Разом" колишнього прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з результатом 9,21%, або понад 255 тисяч голосів.

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Четверте місце наразі займає партія "Об’єднаний список", вона отримує 8,52%, понад 233 тисячі голосів громадян.

Чи зможе Нетаньягу сформувати більшість у Кнесеті

ЗМІ зазначають, що попри перші позиції партії Беньяміна Нетаньягу, який випереджає свого головного конкурента партію Ґаді Айзенкота, це ще не означає формування абсолютної більшості в парламенті.

Адже для отримання більшості в Кнесеті необхідно щонайменше 61 місце зі 120. Остаточний розподіл мандатів залежатиме від результатів подальшого підрахунку голосів.

Ми писали, що ці вибори мають значення для України, адже є зацікавленість в співпраці з Ізраїлем, зокрема у сфері протидії іранським безпілотникам. Тоді як чинна партія країни показує стриманість в питанні російсько-української війни. Водночас опозиція хоче розвитку та поглиблення відносин з українською стороною.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що удари України по російському "Яндексу" були відчутні навіть в Ізраїлі. За його словами, російська активність онлайн знизилась, як і їх атаки на ізраїльську сторону.

Ізраїль вибори Беньямін Нетаньягу партії парламент парламентські вибори
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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