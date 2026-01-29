Как должны голосовать и собирать заседания местные советы во время войны

Парламенту предлагают новые правила кворума для местных советов
Верховной Раде предлагают установить особый порядок работы местных советов, чтобы обеспечить их стабильную деятельность даже при частичной потере депутатов или отсутствии кворума. Инициаторами законопроекта №14405 являются Виталий Безгин, Александр Корниенко, Александр Аликсийчук, Вячеслав Рублев и Олег Дунда.
Соответствующий документ уже зарегистрировали на сайте парламента.
Как сейчас функционируют местные советы
Согласно закону Украины "О местном самоуправлении в Украине" для пленарного заседания совета и принятия решений требуется большинство депутатов от общего состава совета (то есть более половины всех депутатов, избранных в совет). Это означает, что на сессии должны присутствовать не менее половины плюс один из всех депутатов, а не только тех, кто пришел на заседание. Если этого нет — совет не может работать и принимать решения, ведь нет кворума.
Что предлагают Раде
Вероятно, местное самоуправление в крупных городах фактически будет оставаться в рамках действующих правил, тогда как новые нормы будут применяться только к малым общинам. Такой подход создает неравенство в правовом статусе органов местного самоуправления.
В территориальных общинах, где выборы 2020 года проходили по мажоритарной системе, рада будет считаться полномочной при условии наличия не менее половины депутатов от общего состава в случае досрочного прекращения полномочий отдельных депутатов. Если же численность депутатов опустится ниже этого предела, на соответствующей территории предусмотрено образование военной администрации.
Кроме того, предлагается упростить порядок созыва сессий: инициировать их сможет одна треть депутатского состава, что существенно уменьшает роль главы громады. Решения на пленарных заседаниях будут приниматься большинством от состава совета, при этом к подсчету голосов будет включаться и глава громады — при условии его участия в заседании.
Ожидается, что такое решение поможет разблокировать работу местных советов в громадах, где из-за войны и мобилизации не хватает депутатов для принятия решений. Срок действия закона, в случае его принятия, — в течение всего военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.
