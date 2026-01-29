Видео
Главная Новости дня Парламенту предлагают новые правила кворума для местных советов

Парламенту предлагают новые правила кворума для местных советов

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 13:27
Как должны голосовать и собирать заседания местные советы во время войны
Заседание парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховной Раде предлагают установить особый порядок работы местных советов, чтобы обеспечить их стабильную деятельность даже при частичной потере депутатов или отсутствии кворума. Инициаторами законопроекта №14405 являются Виталий Безгин, Александр Корниенко, Александр Аликсийчук, Вячеслав Рублев и Олег Дунда.

Соответствующий документ уже зарегистрировали на сайте парламента.


проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Как сейчас функционируют местные советы

Согласно закону Украины "О местном самоуправлении в Украине" для пленарного заседания совета и принятия решений требуется большинство депутатов от общего состава совета (то есть более половины всех депутатов, избранных в совет). Это означает, что на сессии должны присутствовать не менее половины плюс один из всех депутатов, а не только тех, кто пришел на заседание. Если этого нет — совет не может работать и принимать решения, ведь нет кворума.

Что предлагают Раде

Вероятно, местное самоуправление в крупных городах фактически будет оставаться в рамках действующих правил, тогда как новые нормы будут применяться только к малым общинам. Такой подход создает неравенство в правовом статусе органов местного самоуправления.

В территориальных общинах, где выборы 2020 года проходили по мажоритарной системе, рада будет считаться полномочной при условии наличия не менее половины депутатов от общего состава в случае досрочного прекращения полномочий отдельных депутатов. Если же численность депутатов опустится ниже этого предела, на соответствующей территории предусмотрено образование военной администрации.

Кроме того, предлагается упростить порядок созыва сессий: инициировать их сможет одна треть депутатского состава, что существенно уменьшает роль главы громады. Решения на пленарных заседаниях будут приниматься большинством от состава совета, при этом к подсчету голосов будет включаться и глава громады — при условии его участия в заседании.

Ожидается, что такое решение поможет разблокировать работу местных советов в громадах, где из-за войны и мобилизации не хватает депутатов для принятия решений. Срок действия закона, в случае его принятия, — в течение всего военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Напомним, ранее сообщалось, что Раде предлагают в некоторых случаях запретить работодателям уменьшать зарплаты.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект, который может вернуть украинцам выходные на государственные праздники.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
